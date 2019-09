Por estar presuntamente involucrados en el secuestro de Mayerly Santos Calderón, quien fue privada de la libertad el 28 de mayo pasado en zona rural de Sabana de Torres y 47 días después fue rescatada, la Policía realizó tres nuevas capturas.

Entre los detenidos se encuentran dos líderes sociales del Magdalena Medio santandereano, identificados como Briands Harnache y Rosendo Duarte Ureña.

Los defensores de Derechos Humanos fueron abordados el pasado martes por las autoridades en operativos simultáneos efectuados en Bucaramanga.

De acuerdo con María Socorro Abril, presidenta de la Asociación de Víctimas de Desplazamiento Forzado y Desarraigo en el Magdalena Medio y esposa de Rosendo, la detención se produjo hacia las 5:25 de la tarde, frente al parque Romero.

“íbamos para el barrio Campo Hermoso cuando nos interceptaron dos camionetas de la Policía, habían unos 20 hombres con armas de largo y corto alcance. De inmediato nos exigieron que nos tiráramos al piso”, relató la compañera sentimental.

La mujer agregó que los uniformados se habrían extralimitado.

“Desarmaron a los tres escoltas que teníamos, me ultrajaron, me apuntaron porque no me bajaba rápido. Tuvimos que botarnos del vehículo donde rodearon a Rosendo unos 15 Policías y sacaron un documento que le leyeron... Ya luego se lo llevaron esposado”, manifestó María.

De manera paralela fue capturado Briands Harnache, del Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos, y un tercer hombre, cuya identidad ayer aún se desconocía.

Vinculados al secuestro

María Socorro confirmó a esta redacción que tanto a su esposo como a los otros dos detenidos la Fiscalía los señala de participar en el plagio de Mayerly Santos, la esposa de un palmicultor de Sabana de Torres y de quien se dice, se habría enamorado de su secuestrador.

“Nosotros lo que hicimos fue acompañar a la familia, tan pronto la secuestraron fuimos a la Cruz Roja Internacional y pusimos en conocimiento lo que pasaba. Ya cuando la liberaron le brindamos asesoría. Nosotros lo que hacemos es defender la vida y los Derechos Humanos”, agregó

Es de recalcar que una hermana de la mujer plagiada mantiene una relación sentimental con un sobrino de Duarte Ureña.

La líder social calificó el operativo como “un montaje judicial, un falso positivo y una persecución en contra de los defensores de Derechos Humanos”.

Sobre las capturas, la Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía se abstuvieron de pronunciarse ayer e informaron que los detalles serán revelados hoy.

Al cierre de esta edición, los líderes eran presentados ante un Juez de Control de Garantías en Bucaramanga.