Dos mujeres que llegaron del extranjero a Bucaramanga, serán judicializadas por no acatar la cuarentena

Las autoridades estuvieron tras la búsqueda de dos mujeres que estarían violando la cuarentena al salir de casa, poniendo en riesgo la salud de los ciudadanos en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga, manifestó que por esta conducta las mujeres pueden ser judicializadas.

“Hay unos casos de unas colombianas que regresaron al país provenientes de España e Italia y que no cumplieron en su fase inicial con el aislamiento, esos casos los denunciamos y fueron notificados a través de Migración Colombia e igualmente a la Sijin y en este momento están en proceso de judicialización por no cumplimiento y no acatamiento de la norma de aislamiento.

“Definitivamente esta es una responsabilidad porque cualquier persona que esté en aislamiento y salga está poniendo en riesgo a otras personas y está propendiendo o facilitando la posibilidad de que haya un mayor contagio y es lo que ha traído que hemos entrado en una fase de mitigación porque ya perdimos ese nexo epidemiológico por la cantidad de casos que hay”.

El funcionario hizo un llamado para “insistir que por favor no salgan, de verdad estamos haciendo seguimiento a todos los casos, no estamos dudando nada en poner a disposición todas las herramientas judiciales y legales que tenemos a la mano para hacer que estas disposiciones se cumplan a cabalidad”.

Según conoció esta redacción, las mujeres ya fueron ubicadas y ahora deberán someterse a una investigación donde se establecerán los delitos en los que incurrieron.

Mientras tanto se encuentran en aislamiento acatando las recomendaciones de la Secretaría de Salud.