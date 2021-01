El vehículo que conducía, un Corsa color rojo de placas FLJ-086, se habría salido de la carretera para terminar de manera dolorosa zambullido en el Río Fonce, bajo el puente Palenque, entre san Gil y Charalá. Solo iban ella y sus dos niñas.

Cuando ella pudo salir a la superficie, las niñas ya no estaban. Debió ser desesperante. A las 3:30 de la madrugada los organismos de socorro recibieron el reporte sobre el grave accidente.

Solo Angie, de 25 años, pudo salir a flote. Fue ella, quien, sumida en el pánico buscó ayuda en una residencia cercana.

Sus pequeñas quedaron atrapadas en el vehículo. Los gritos de auxilio retumbaron en la penumbra, enfrentada en solitario a la desesperación de saber que en algún lugar de aquel espejo de agua estaban sus niñas.

Rescate contrarreloj

Pues a pesar de las tinieblas, los organismos de socorro activaron las labores de rescate en las que participaron Policía, Bomberos, Defensa Civil, guías de canotaje y la comunidad del sector.

Todos sabían que cada minuto sería decisivo para las menores. Más de 20 personas trabajaron a contrarreloj para dar el vehículo; pero la penumbra les ‘jugaba’ en contra.

Hicieron todo lo posible para rescatar a las niñas con vida. No perdían las esperanzas de un ‘milagro’.

Realizaron una búsqueda maratónica, hasta que varios pañales que salieron a flote dieron indicios para saber dónde estaba el carro.

Casi tres horas después, con grúa y sogas sacaron el auto. Las pequeñas murieron mientras su madre abrazaba con angustia la esperanza de volver a abrazarlas. Ya no será...

Un bautizo sin celebrar

La familia era oriunda de Ocamonte hacia donde se dirigían ayer en la madrugada para ultimar los detalles de lo que sería la celebración del bautizo de la más pequeña de la casa. Venían de Bogotá junto con el padre; sin embargo, él se habría quedado en San Gil y la mamá habría continuado el viaje.

investigan Las razones

Las causas del trágico accidente aún no son claras, pero no se descarta que la conductora no hubiera podido tomar el puente, para irse por la parte derecha, incapaz de girar por completo y perder el control del vehículo.

“La mamá logró salir ilesa y lo que sabemos es que entrando a Ocamonte, en el puente, ella volteó a mirar a sus hijas que estaban en la parte de atrás, para verificar si estaban dormidas; en ese momento se salió de la vía y cayó al agua”, manifestó el alcalde de Ocamonte, Roberto José Pilonieta, según las versiones recolectadas en el lugar.