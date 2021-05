Un intento de fleteo ocurrido en la calle 19 # 12-103 del barrio Ciudad Valencia, en Floridablanca, terminó con dos personas heridas luego de que los fleteros dispararan.

Según versiones preliminares, dos hombres en moto siguieron a la víctima quien acababa de retirar 27’000.000 de pesos en una entidad bancaria de Cañaveral.

Al parecer, la víctima se resistió al hurto y los fleteros dispararon en dos oportunidades. Al percatarse de lo ocurrido, alguien desde un segundo piso lanzó una silla mecedora contra los fleteros, haciéndolos caer de la moto, una Yamaha fz, negra, con placas ENV-91C. Ante esto, los delincuentes huyeron sin que hasta el momento hayan sido capturados.

Las víctimas fueron un hombre de 34 años, terminó con herida de bala al lado izquierdo del abdomen, sin orificio de salida. Ingresó a cirugía. Un hombre de 61 años, herida en muslo izquierdo, está estable.

Según el relato de la hermana de uno de los heridos, “me dirigí al banco en Cañaveral a hacer un retiro, necesitaba retirar en efectivo para hacer un pago hoy, tengo una obra y debía cancelar. Tomamos la decisión de traerlo así. Esta vez sacamos una buena suma, me dijo, estamos muy cerca, no llamemos a la Policía, fue decisión de ambos.

“Mi hermano trabajó en seguridad, veníamos muy atentos, no paramos en ningún lado, cuando llegamos me dijo, espere que viene una moto, cuando volteo a mirar ya el de la moto me tenía apuntada con arma plateada, un revólver creo.

“Me dijeron bájese, la plata, traté de darle alguna, pero sabía que la mayoría del dinero estaba en el bolso, me lo jaló, pero salieron mi sobrino y mi hermano gritando, los fleteros empezaron a disparar, no entiendo cómo no me dispararon a mí si ellos me encañonaron. Fue ahí cuando les lanzaron la mecedora.

“Mi hermano está herido no tan grave, mi sobrino sí lamentablemente está muy delicado en la clínica, estamos orando para que se mejore”, expresó la mujer entre llanto.