Dos versiones existen sobre la muerte de un hombre por un golpe en la cabeza en Santander

Dos versiones existen en Barrancabermeja sobre la muerte de José Duván Aguirre Hernández, un joven de 25 años quien había prestado su servicio a la Armada Nacional y residía en el barrio Arenal.

La primera de ellas y que cuenta con varios testigos, es que murió por golpes recibidos en un bar del sector de El Muelle en el ‘Puerto Petrolero’.

De acuerdo con esta versión, la víctima se encontraba en estado de alicoramiento y sostuvo una riña con otros sujetos que estaban en el establecimiento abierto al público.

Uno de los individuos con los que discutía y con quien hubo agresiones físicas, lo habría golpeado con un casco en la cabeza que le provocó un fuerte trauma craneoencefálico.

José Duván cayó de manera fulminante al suelo, quienes se encontraban presentes en el bar lo auxiliaron y se lo llevaron a la Clínica La Magdalena.

En el momento de ser remitido en una ambulancia iba consciente y así llegó al servicio de urgencias, pero minutos después falleció.

En redes sociales un conocido de la víctima aseguró que se encontraba con un familiar en el momento de la pelea.

“Triste situación tanto para los familiares del fallecido como los que le pegaron al muchacho hasta ocasionarle la muerte, porque ley es ley, y si ese muchacho no tenia ningún arma amenazante no debieron responder de esa manera, con un empujón, un puño era suficiente y llamar a la policía, me perdonarán, pero nadie tiene derecho de quitarle la vida a una persona”, señaló.

La otra versión

Q’hubo indagó con la Policía del Magdalena Medio para conocer más detalles de este lamentable hecho de intolerancia.

En la Estación de Barrancabermeja existe otra versión de lo sucedido.

De acuerdo con el informe oficial, a las 11:55 de la noche del viernes ingresó a la Clínica La Magdalena un cuerpo sin vida identificado como José Duván Aguirre Hernández.

Las causas del deceso, según un familiar, fue por un fuerte golpe en la cabeza cuando transitaba a pie por el barrio Arenal y una motocicleta lo arrolló.

La caída le originó el fuerte trauma en la parte posterior del cráneo.

El conductor de la moto que cometió el presunto accidente huyó con rumbo desconocido.

“Por ahora no nos vamos a pronunciar oficialmente sobre este hecho hasta que se hagan las respectivas investigaciones. Manejamos el caso como un accidente de tránsito”, indicó la Policía.