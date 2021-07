En la zona que tiene que ver con límites entre Antioquia, Bolívar y Santander, la estructura terrorista principal es el Eln con el frente Darío Ramírez Castro. En el caso de Santander no hay presencia de grupos armados organizados, por lo que se presume que los últimos secuestros ocurridos en Santander tendrían relación con delincuencia común.

El 7 de diciembre de 2020, Gerardo Aranda Albarracín, un reconocido ganadero y palmicultor, de 71 años, salió desde el corregimiento San Rafael de Lebrija, rumbo a la finca la Alegría de la vereda Mata de Plátano en Sabana de Torres. Desde entonces, no se sabe nada.

Han pasado casi ocho meses sin noticias de él, pero sus familiares no pierden la esperanza de encontrarlo. Ofrecen 150 millones de pesos a quien dé información que los conduzca a su paradero.

Según relató Luis Alfonso Aranda, hijo de don Gerardo, “en cuanto a la situación de mi papá la verdad no ha habido ninguna novedad, no ha habido avance, no tenemos ninguna razón y ya van a ser ocho meses, estamos digamos que en el aire todavía, confiando uno en Dios que en cualquier momento se sepa algo o se solucione algo.

“En cuanto a las autoridades uno siente que las cosas como que se enfrían porque llegan a un punto donde, presume uno, no avanzan. Ellos desde el principio le dicen a uno que dentro del caso de la investigación del proceso que ellos llevan hay cosas que no comparten, uno confía en que ellos tengan algo que no estén compartiendo”.