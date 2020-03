“¡Me mataron a mi hijo (...) Dios mío, se lo tragaron. Me lo mataron esos hps y él no había hecho nada!”

Los gritos de dolor de una mujer que se mantenía a pocos metros de donde acaban de tirotear a Ronal Conde Ramírez, a las 3:00 de la tarde en la vía antigua que conduce al barrio Mutis, suroccidente de Bucaramanga, estremecían al vecindario. Y cómo no, era el dolor de una madre que veía a su hijo bañado en sangre, tiroteado.

Pataleaba, insultaba y lloraba desesperada, con las mejillas y los ojos enrojecidos. No encontraba consuelo de ninguna forma.

A Ronal lo habrían llevado de ‘gancho ciego’ hasta este solitario corredor vial, después de departir por menos de media hora en un establecimiento comercial de la carrera 17 con calle 57 del barrio Ricaurte.

De acuerdo con las autoridades, ‘El Ángel de la Muerte’, como de forma paradójica era conocido Conde Ramírez, de 34 años, salió del tomadero a bordo de una motocicleta Yamaha BWS, de color blanco con negro.

Dos de sus amigos lo acompañaban de cerca en otra moto.

Al llegar a la parte posterior del conjunto Marsella Real, en la Ciudadela Real de Minas, el trayecto fue interrumpido por dos tipos en una tercera moto. Se investigan si le seguían el paso o lo esperaban allí.

Lo cierto fue que sacaron una pistola y le asestaron seis disparos, uno en la cabeza que le atravesó el casco y cinco más en el tórax. Su cuerpo quedó bocarriba, entre el andén y la carretera.

Los detonaciones sacaron del letargo a los residentes de los conjuntos, confinados en sus domicilios como medida de protección frente al coronavirus.

“¡Urgente, llamen a la Policía o la ambulancia! ¡Acaban de dispararle a un hombre en la vía antigua..! ¡Lleguen rápido que se muere!”, era uno de los mensajes de alerta difundidos por las redes alertando a las autoridades.

Para cuando llegó la Policía no había nada que se pudiera hacer por Ronal.

Los pistoleros huyeron, al parecer, en aquella moto de alto cilindraje; solo quedaron los amigos de Ronal, desolados, sorprendidos. Son ellos quienes ahora deben colaborar en el esclarecimiento del crimen.

Un dolor que quema

De a poco los familiares de Conde llegaron al lugar, protagonizaron dolorosas escenas una vez testigos le mostraban desde sus celulares las fotos que alcanzaron a tomarle, tendido en el piso.

“Ñero, el muerto es mi tío.

¡Aj!, se lo bajaron. Mírelo como quedó ahí tirado... Lo reconozco por la camisa blanca y la moto”, pronunció otro pariente.

Mientras la madre de Ronal lloraba sin consuelo, otro familiar, a quien llamaban ‘El Gemelo’, se alteró a tal punto que la Policía le solicitó su cédula.

Al verificar el documento, encontraron que estaba evadiendo una medida de detención domiciliaria.

“(...) No entiendo mi hijo qué hacía por aquí, no tenía que estar por acá. Me había llamado a decir que iba era para el Centro... Me lo acababan de entregar hacía poco y no debía nada”, agregó la mujer, quien tuvo que ser retirada por otros familiares.

Ajuste de cuentas, primera hipótesis

Aunque las causas de este crimen son materia de investigación, agentes judiciales tienen como hipótesis inicial un ajuste de cuentas por temas de microtráfico.

Y es que la víctima tenía anotaciones por homicidio, lesiones personales, amenazas, extorsión y daño en bien ajeno.

Como si esto fuera poco, Vanguardia conoció que al llamado ‘Ángel de la Muerte’ le seguían el rastro por un triple homicidio registrado en el sector de La Ladrillera, entre los barrios Marianela, en Girón, y Brisas del Paraíso, sur de Bucaramanga, el 22 de marzo del año pasado.