Justo en ese momento un furgón iba pasado, el conductor no alcanzó a maniobrar para esquivarla y se la ‘llevó’ por delante. Maiden sufrió una horrible muerte de manera instantánea.

Por fortuna resultaron ilesas, pero esa misma suerte no la tuvo Maiden Carvajal Cáceres, de 42 años. Hacia las 8:35 a.m., cuando transitaba en su moto, el mismo hueco la hizo desestabilizarse y caer al asfalto.

Alejandra Díaz, su sobrina, iba con ella como parrillera a bordo de la moto. La joven se salvó de ‘milagro’.

“Yo me agarré de la parrilla de la moto como pude. Alcancé a estabilizarme pero mi tía no. Ella me iba a llevar al trabajo...”, contó entre lagrimas y en estado de conmoción.