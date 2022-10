Por fortuna el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bucaramanga acudió oportunamente al llamado de emergencia y evitaron una tragedia. Hasta pasadas las 5:15 de la mañana pudo liquidarse por completo el fuego y no hubo pérdidas humanas que lamentar.

Necesitan una ‘luz de esperanza’

“Afortunadamente los daños fueron materiales y gracias a la solidaridad de los vecinos no hubo ninguna vida perdida. Actuamos de manera responsable con la comisión de gestión del riesgo y llevamos colchonetas, frazadas, kits de cocina y kits de aseo. Agradecemos a los vecinos que los acogen hoy para que tengan un techo donde dormir”, indicó José David Cavanzo, jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga.

Un joven provocó el incendio

Los testimonios de los damnificados

Miriam Rueda, de 67 años, estaba durmiendo sola en su casa cuando sus vecinos tumbaron la puerta para sacarla del lugar. “Mi esposo estaba en el campo donde un familiar. Yo solo escuché cuando gritaban mi nombre y que me saliera”, contó afligida.

Es la segunda vez que se queda sin hogar, en el 2011 su casa fue consumida por un incendio causado accidentalmente. “Siempre hemos vivido aquí, yo no me quiero ir. Quiero que me ayuden a levantar mi casita otra vez”, añadió la adulta mayor.

Richard Camargo, otro de los afectados, tuvo que separarse de su hija. En el apartamento en el que lo alojaron solo puede quedarse con su esposa, ella también tuvo que enviar a sus hijas con unos familiares suyos.

“Nos toca empezar de cero. También llevábamos varios años aquí y a mi esposa también ya se la había prendido la casa en el 2011 y con esfuerzo la volvió a parar. Esta persona que hizo esto causó mucho daño”, lamentó.