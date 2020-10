El relato del conductor de la mula que por poco cae al Cañón del Chicamocha

“El señor me dio paso para adelantarlo, pero un camión se asomó entonces me fui a orillar para coger mi carril, cuando volteo a mirar adelante, asomó un carro particular, un Aveo negro. Me orillé lo más que pude para no accidentarme, pero la mula se me bajó del sardinel a la berma y ahí fue cuando se hundió”.

Al ver lo que ocurría y ante la posibilidad de terminar en el fondo del cañón, Romero se lanzó del vehículo que manejaba.

“Yo lo que hice fue botarme cuando vi que el carro se fue a ir, eso fue en segundos, el carro quedó parado, la mula estaba quieta y empezó a ceder y a ceder el piso.

“Luego, el señor de la mula anaranjada me jaló de atrás para sacarla, pero no se podía, entonces le amarramos cadenas para que no se fuera”.

Desde las 10:20 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, realizaron maniobras para lograr ubicar de nuevo la mula sobre la vía.