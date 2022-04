Hasta el último minuto los padres de la pequeña Anny Salomé de siete años quien desapareció de un balneario de Rionegro, el domingo en la tarde, conservaban la esperanza de encontrarla sana y salva. Sin embargo, horas después se confirmó una lamentable noticia.

Lo que comenzó como un paseo familiar terminó en una verdadera tragedia. La pequeña fue hallada sin vida el lunes en la mañana dentro de uno de los pozos debajo de un puente de piedra.

Las causas preliminares de este lamentable deceso serían por inmersión. Sin embargo, se esperan los resultados de la necropsia para determinar qué fue lo que pasó. Nadie se explica cómo llegó hasta allá y ahora todos se encuentran devastados. Ayer se encontraban en el Instituto de Medicina Legal de Bucaramanga esperando la entrega del cuerpo de la niña.

Aunque las primeras versiones apuntaban a que la niña se habría perdido en el establecimiento recreativo y que posiblemente habría sido raptada por extraños, al final estas fueron desvirtuadas de una manera dolorosa. ‘La bebé de la casa’ dejó de respirar muy temprano.

Comenzó la búsqueda

El domingo a las 4:00 de la tarde se reportó la desaparición de la pequeña Salomé dentro del balneario El Remanso de Rionegro. Ella había llegado con sus padres y otros familiares para disfrutar de un día de paseo y hacer una de las cosas que más le gustaba hacer: nadar.

Pero no todo resultó como lo esperaban. Genny Marcela Soto Torres, madre de Anny Salomé cuenta que todo ocurrió en segundos, pues ella le tomó una foto y luego se fue a devolver el celular y la niña ya no estaba. En ese momento sintió que su mundo se derrumbaba. Sus familiares comenzaron la búsqueda por todos lados. El Cuerpo de Bomberos de este municipio atendió la emergencia y permaneció en el lugar, pues no descartaban un posible accidente.

Hasta las 11:00 de la noche recorrieron de extremo a extremo sin ningún resultado; sin embargo por la oscuridad y las condiciones del lugar, tuvieron que suspender las labores y retomarlas ayer, con los primero rayos del sol.

Contaron con el apoyo de Ponalsar y Policía de la estación de Rionegro. Pasadas las 6:00 de la mañana unas pistas concentraron la búsqueda debajo del puente. Una textura blanda debajo de la estructura llamó la atención de los organismos de socorro. Metieron ganchos y en segundos estaban confirmando lo que todos temían. La niña estaba sin vida en ese lugar.

Lo primero que encontraron fue la pantaloneta de la pequeña Anny Salomé. Con el corazón en la mano continuaron ‘moviendo’ el agua hasta que encontraron el cuerpo de la niña.

Soñaba con ser Bombero:

Anny Salomé se fue de este mundo admirando la labor de los Bomberos. Cuando grande quería formar parte del cuerpo de voluntarios.

Era una niña que se caracterizaba por ser líder, alegre y muy cariñosa. Esperaba con ansia el nacimiento de su hermano o hermana. Su mamá se encuentra en embarazo. Era la consentida de su hermano de 19 años.

“Era una niña feliz, activa, le gustaba hablar mucho y comer. También le gustaba tener amigos. Amaba profundamente a la abuela y amaba a los animales”, manifestó la desconsolada madre, Genny Marcela Soto Torres.

Anny Salomé cursaba segundo grado en el colegio Liceo Bambino de Barrancabermeja, municipio donde sus padres se habían radicado hace 11 años. Nació en Floridablanca y toda su familia es oriunda de Bucaramanga, por esa razón realizarán aquí la velación.

Esperan poder cremarla para cumplir su último deseo: conocer el mar. Sus padres quieran esparcir las cenizas de su pequeña sobre el agua.

Ellos hacen un llamado muy especial a las personas que deseen aportar su granito de arena para los gastos de las honras fúnebres. Los interesados se pueden comunicar con Genny Marcela Soto Torres al 311 5334978.