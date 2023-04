Desde el pasado lunes 6 de marzo de 2023, Brayan Alejandro Javier Uranga Peña, de 37 años, un hombre de nacionalidad extranjera, estaba en la mira de las autoridades cuando grabó dos videos en los que mostrando armas y balas amenazó a varias personas que residen en el sur de la ciudad.

“En Luz de Salvación, Punta Paraíso y Dangond, no queremos nada de lo que son vendedores de droga, ladrones que incomoden a los vecinos, violadores, ni sapos, ni ‘chirretes’ que no respeten a nadie. Todo el que ande irrespetando nuestras normas ya sabe que va pa’ homicidio, no estamos jugando”, se escuchaba en el video.

Después de que se divulgaron las imágenes en redes sociales, un grupo especial de investigadores de la Sijin con el apoyo del CTI iniciaron las acciones judiciales para dar con el sujeto.Tras un mes de labores investigativas, el pasado domingo en vía pública del municipio de Soacha, alias ‘Brayan’ fue capturado. En el momento de la aprehensión y al notar la presencia de las autoridades intentó huir en un vehículo particular.Los uniformados cerraron el automóvil y antes de que se fugara lo bajaron del carro.

Según el CTI de la Fiscalía era buscado por cinco órdenes de captura por los delitos de homicidio y homicidio agravado en grado de tentativa.

Cuando los funcionarios lo detuvieron lo primero que detallaron fue que se pintó el pelo y se realizó otros cambios físicos buscando pasar desapercibido. Sin embargo tras el cotejo de sus huellas, se confirmó su identidad.

Uno de los casos en los que está involucrado fue el ataque con arma de fuego ocurrido el pasado 16 de febrero en el barrio La Concordia.

La víctima fue Víctor Julio Alejandro Cacio Croque quien tras el hecho quedó postrado de por vida en una silla de ruedas. El ataque sería por el control del tráfico de estupefacientes.