Un componente de los grupos especializados de la Policía Mebuc entre los que se encuentran el Gaula, Goes, Sijin, Dipol, Carabineros y los cuadrantes de vigilancia, se tomaron el asentamiento de Villas de Girardot al occidente de la ciudad.

Una zona en la que se tenía el mito, que las autoridades no podían ingresar porque estaba tomada por bandas dedicadas al microtráfico de estupefacientes y donde se esconden los grupos delincuenciales dedicados al hurto en el área metropolitana.

Dentro de los elementos incautados se encontraron armas cortopunzantes y sustancias alucinógenas en especial una conocida entre consumidores y expendedores como ‘Gorilla’.

Una variedad de marihuana muy apetecida en los Estados Unidos por su concentración y aroma que se compara al de la menta.

En uno de los ‘cambuches’ se hallaron varios empaques de esta clase de ‘cannabis’ que se comercializa bajo la marca ‘Smoking420’. Que además contiene los papeles para armar los cigarrillos.

El operativo una vez más estuvo encabezado por el comandante de la Mebuc, el general José James Roa, quien aseguró que es una sustancia psicoactiva que causa mayores daños al sistema neurológico al tener un 30 por ciento más de THC o tetrahidrocannabinol, la sustancia que afecta el cerebro, cambia el estado de ánimo y la conciencia a los consumidores. Su adición es mayor que otros estupefacientes.

“Nos llama la atención encontrar este tipo de droga en este lugar, es quizá la más peligrosa entre los tipos de marihuana. Una persona que no ha fumado se enloquece con el primer ‘paso’ y aquel que ha fumado pues lamentablemente lo lleva al degenero. Esta es la realidad que está viviendo esta región, pero estamos para cerrarles el paso a las cadenas criminales que quieren enviciar a nuestros jóvenes y ciudadanos”, señaló el oficial.

Además de esta sustancia, en los operativos que se han denominado ‘Plan Cazador’, se ha logrado la incautación de grandes cantidades de otros estupefacientes como bazuco, marihuana y clonazepam, la droga que se vende bajo indicaciones médicas, pero que sigue estando entre las que más se comercializan en las calles de la ‘Ciudad Bonita’.

También se hallaron armas cortopunzantes y se incautaron celulares; se está a la espera de la verificación para conocer si están reportados como hurtados.

Estas acciones han contado con el apoyo de la Secretaría del Interior de Bucaramanga, en cabeza del general (r) Manuel Vásquez, quien enfatizó el respaldo por continuar las labores operativas en los sectores neurálgicos de la ciudad.

“Estamos apoyando estas labores para demostrarle a la delincuencia que no nos podemos arrodillar, que no nos van a intimidar. El propósito es respaldar las acciones de nuestros uniformados. No permitiremos que ni nacionales o extranjeros nos causen temor”, expresó el funcionario.