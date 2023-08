El subintendente Cristian Giraldo y el patrullero Vladimir Gualteros de la Policía Nacional, quienes se encontraban cumpliendo con sus funciones de vigilancia en el norte de Bucaramanga, se vistieron de héroes para ayudar a una mujer a traer sano y salvo a su hijo a este mundo.

Ocurrió en una humilde vivienda de la transversal 8B, casa 4, del asentamiento Los Cuadros, desde donde llegó el llamado de auxilio de una familia para atender a una mujer que se encontraba en labores de parto y ya era tarde para trasladarla a un centro médico.

“De inmediato acudimos al lugar, un sitio muy difícil para acceder, por lo que nos tocó a pie. Encontramos a una mujer realizando labores de parto y procedimos a ponernos guantes con la emergencia, siendo un momento de nerviosismo”, relató el uniformado Giraldo.

El nacimiento del bebé fue un éxito gracias a los conocimientos básicos como brigadistas que tenían los policías sumado a la ayuda que recibieron vía celular por la esposa del patrullero Gualteros, quien es enfermera y les iba explicando el paso a paso.

“Logramos estabilizar a la señora, brindarle los primeros auxilios, llegando el bebé. Luego, ya con el niño, logramos trasladar en ambulancia a la madre y el niño”, añadió el uniformado.

De acuerdo al parte entregado por el Hospital Local del Norte, tanto la madre como el bebé están en perfectas condiciones de salud.

Verónica Pérez, madre del menor, señaló que “fue un momento duro, no me sentía capaz hasta que llegó la ayuda. Aunque no están para estas cosas, hicieron su labor y se volvieron médicos”.

En agradecimiento a la ayuda brindada durante el parto, los padres de Liam Cristian Vladimir, como fue llamado el recién nacido, decidieron que los dos uniformados serán los padrinos de bautizo.