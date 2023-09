En diálogo con Vanguardia, el esposo de la víctima aseguró que el robo de una motocicleta Nmax de placas EZO-22F ocurrió en el barrio Zapamanga cuarta etapa a las 8:42 de la noche de este lunes 4 de septiembre.

La motociclista víctima del hurto se desplazaba desde el barrio Palomitas al barrio San Bernardo en Floridablanca y al llegar al barrio Zapamanga fue interceptada por cuatro sujetos en dos motos.

“Mi esposa trabaja en una campaña política y ya regresaba a la casa. Cuando tomó la ruta por El Campanazo, para llegar a San Bernando, cuatro sujetos le hicieron detener la marcha”, manifestó el esposo.

Como se aprecia en el video, los cuatros delincuentes, que iban en dos motos la hacen descender de la motocicleta y uno de ellos se monta en el vehículo y en menos de 15 segundos se lo llevan.

La mujer recuerda que los ladrones tenían acento colombiano y uno de ellos la amenazó de muerte para que le entregara la moto.

“Les decía no se haga matar, entréguenos la moto. Y le apuntaban con el arma de fuego. Se llevaron la motocicleta y ella quedó sola en la calle. No había gente por ahí. El robo quedó en video y por lo menos a ella no le pasó nada”, señaló el compañero sentimental.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de Floridablanca que denuncian hechos similares que no han quedado grabados en videos, pero se trata de una modalidad de robo de motocicletas que está en aumento.

“Hasta hace algunos años, esto no se veía tan constantemente en nuestra ciudad, pero ahora la delincuencia tiene otras formas de operar, hay que decirlo por influencia de los extranjeros que han llegado al país. Aprovecharon la soledad de la calle y que era una mujer para apoderarse del vehículo”, aseguró un líder de Zapamanga.

La Policía analiza las imágenes para dar con esta banda que viene generando zozobra en el área metropolitana de Bucaramanga por esta modalidad de hurto en el que las víctimas, en la mayoría de casos, son mujeres que conducen motocicletas.