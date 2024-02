Encuentran muerto a menor que estaba desaparecido en Bogotá

El menor vivía con su familia en la vereda Curubital, cerca del municipio de Sumapaz, en donde la madre reportó que el bebé se había desaparecido en un aparente descuido de ella.

"Yo lo dejé un momentico en la cocina y fui y traje una leña, puse una ropa a enjabonar, fueron cinco minutos, y cuando volví el niño ya no estaba", expresó la madre a EL TIEMPO.

La mujer buscó durante dos horas en la finca y sus alrededores pero no lo encontró, por lo que le dio aviso a las autoridades para desplegar un operativo.

El menor fue hallado sin vida en una zona que queda a una hora de su casa. Uniformados que participan en el operativo en Usme afirmaron que les resultó extraño, porque según las informaciones ya habían buscando en el sitio donde hoy fue encontrado por el canino.

La mujer también relató que antes de la desaparición no notó nada extraño o sospechoso, únicamente el ladrido de unos perros.

“Yo no les puse mucho cuidado y seguí normal con el niño. A las 12 le di almuercito y lo organicé, y ya después de la 1 y media le dije ‘amor quédese un momentico acá, mientras yo traigo una leña’, y lo dejé en la motico, porque él tiene una motico de esas de juguete. Lo dejé ahí y ya cuando vine, mi niño no estaba por ningún lado, salí y lo busqué y no lo vi por ningún lado. Estuve dos horas buscándolo en la finca y nada, nadie me daba razón tampoco”, explicó Derly a ese diario.

Por el momento, se espera que las autoridades entreguen más detalles del caso este sábado, así como de las circunstancias en las que encontraron el cuerpo del menor de edad y de las acciones que van a emprender para esclarecer qué fue lo que le sucedió.