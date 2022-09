Enrique Galé se ahogó en La Represa, en Barrancabermeja

Un paseo de amigos en Barrancabermeja terminó en tragedia. Enrique Galé Martínez, de 19 años, se ahogó en el sector de La Represa en la Ciénaga San Silvestre, vía al corregimiento El Llanito.

Según se pudo conocer, el joven había salido del barrio La Candelaria en la comunica 5 para pasar una tarde de diversión y esparcimiento en una piscina; sin embargo, surgió un cambio de planes y terminaron en La Represa.

Mientras disfrutaban de un refrescante baño ocurrió lo inesperado. Enrique comenzó a ahogarse y uno de sus amigos intentó auxiliarlo, pero todo el esfuerzo fue en vano. En un ‘abrir y cerrar de ojos’, el joven desapareció en el agua.

“Fui por él, pero no sé qué pasó. Él me hundió, porque tenía los pies en mis hombros. Lo intenté tirar pero él me hundía. Me le solté, porque me tenía abrazado después y le gritaba a la gente, porque yo también me estaba ahogando, pero ninguno se quiso tirar que porque estaba muy hondo”, narró uno de sus acompañantes.

Los pescadores de la zona, Defensa civil y el grupo de rescate acuático de Bomberos Voluntarios, hicieron su mayor esfuerzo por encontrar el cuerpo del joven antes de que oscureciera. Después de varias horas de búsqueda, se pudo confirmar la terrible noticia. Enrique había sido arrastrado por corriente y no logró salvarse.