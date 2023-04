El desafortunado hecho sucedió en el momento en que ella, de 49 años, cruzaba la Avenida Los Caneyes, en Girón. Iba para su casa en el asentamiento Los Bambúes cuando fue arrollada brutalmente por una motocicleta.

“Ella iba pasando, la moto ‘embalada’ no esperó a que ella cruzara y la levantó. En esa vía todos los carros pasan a toda velocidad, no respetan al peatón y no hay policía acostado. La motocicleta se fue, no supimos más”, dijo una familiar.

La imagen era desgarradora. María Esperanza quedó tendida en el asfalto, inconsciente, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y su pierna derecha quedó fracturada en tres partes.

“Yo la había visto momentos antes de pasar y fui a recoger a mis nietos al colegio. Ya cuando me devolvía, vi el trancón de carros, la gente y ya luego la vi tiradita ahí...Uno nunca se va imaginar que pase algo así, es muy triste”, agregó la familiar.

En una ambulancia la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Santander, HUS. Allí fue intervenida quirúrgicamente, entubada e internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Hasta ayer en la tarde, luego de dos días de una incansable lucha por seguir con vida, su estado de salud era sumamente crítico. De hecho, sus seres queridos, teniendo en cuenta los pronósticos de los galenos, analizaban la posibilidad de desconectarla de las máquinas que le brindan el soporte vital.

“Así como le pasó a mi hermanita le puede pasar de aquí a mañana a otras personas, las motos no respetan nada. Espero que hagan justicia, den con el de la motocicleta. Es muy doloroso ver a un familiar así”, fue la petición que realizaron los familiares a través de Q’hubo.

María Chasoy se gana la vida vendiendo bolsas de aseo en las calles del municipio gironés. Tiene cuatro hijos, tres mujeres y un hombre, quienes esperan ahora justicia.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bucaramanga hicieron presencia en el lugar del accidente. Se analizan las cámaras de vigilancia para establecer con exactitud las causas del siniestro vial.