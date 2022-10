Un ‘bálsamo’ para tanta pena

Ya son once las víctimas identificadas de la masacre del 16 de mayo en Barrancabermeja.

La cifra oficial de desaparecidos como consecuencia del conflicto armado en Colombia no se conoce, ni en cuántos años se podrá lograr su identificación, aunque se estima que son más de 80 mil, de los cuales 25 mil cuerpos no han sido identificados.

15 años para identificar el cuerpo de José Milton

El olvido no hace parte de su lucha. El colectivo ’16 de mayo’ hizo presencia en la ceremonia de entrega digna del cuerpo de José Milton Cañas Cano a sus familiares.

“Esto no se puede dilatar como se dilatan tantas cosas porque el dolor se incrementa, porque el sufrimiento se incrementa”, agregó Luz Marina Monzón.

“José Milton era alegre, muy parrandero”

“Él era obrero, trabajaba en lo que le saliera, pero honrado, como todos nosotros. Era alegre, muy parrandero. También muy servicial. Dejó a su compañera Evelia Bustos y un hijo que no era biológico pero sí de crianza. Tenía muchos hermanos, nueve hermanos”, contó Luz Almanza

La versión de ‘El Panadero’

“Me reuní con el comandante Camilo Morantes y él me dijo ¡vaya y dígale a esa gente que necesitamos incursionar en Barrancabermeja y acabar con ese cáncer que es la guerrilla, dígales que necesito seriedad o habrá problemas conmigo!”.

En octubre de 2010, en versión libre, Mario Jaimes Mejía, alias ‘El panadero’, relató la historia que desencadenó la masacre. Dijo que empezó a fraguarse en febrero de 1998. “Previo me comuniqué con varios integrantes de la Policía, el Ejército y el DAS para coordinar el desarrollo de la masacre.

¿Cómo seleccionaron a las víctimas?

Según narró ‘El panadero’, “el capitán Prada me presentó a alias ‘Michael’ un desmovilizado de las Farc que nos dio información. Él me dijo que en el kiosco billar que había frente a la cancha de El Campín y en La Tora se reunían todos los sábados, entre 10 y 15 guerrilleros, que allí podíamos ir y que no perdíamos el viaje.

‘Michael’ fue quien dio ‘dedo’ para seleccionar a las víctimas de la masacre. “También nos dijeron que nos pasáramos por El Llanito y El Tropezón, que por ahí se la pasaba la guerrilla.

“Antes de la masacre también habíamos intercambiado información con el capitán Prada y otros de inteligencia, ellos también aportaron algunos nombres para la lista”...así se creó la lista de nombres que uno a uno fueron enunciados en la cancha El Campín, el 16 de mayo de 1998.