Pasaron casi 13 años para que una familia en Bucaramanga al fin encontrara justicia por el homicidio del menor de sus hijos. Ayer en la mañana, don Jaime Jaimes vio de frente a los hombres que acabaron con la vida de su retoño Michael Andrés Jaimes Martínez el 1 de septiembre de 2007.

Se trata de Víctor Hugo Rueda Rodríguez y Carlos Andrés Rodríguez Bueno, a quienes agentes de la Sijín llevaron esposados al Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga; allí, ante una juez de Control de Garantías, fueron imputados por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Finalmente, la Juez los envió a prisión.

“Es una satisfacción ver que por fin se hizo justicia después de tanto tiempo. Mi esposa está muy enferma y podrá descansar por fin”, manifestó Jaimes a la salida de la audiencia.

Así ocurrió

La noche de aquel 1 de septiembre Michael Andrés se encontraba con tres amigos afuera de una vivienda en la calle 14 entre carreras 26 y 27 del barrio San Francisco cuando Víctor Hugo, conocido con el alias de ‘Pitus’, y Carlos Andrés, alias ‘Fino’, pasaron por el sitio en una motocicleta Yamaha Vivax azul y se quedaron mirándolos.

Cinco minutos después llegó ‘Pitus’ en la moto y se parqueó, en ese instante ‘Fino’ lo abordó por la espalda y lo llamó con nombre propio. “¡Michael!” le dijo y cuando el joven de 23 años volteó lo reconoció de inmediato.

Mientras corría suplicó por su vida, “No me mate ‘Fino’, no me mate!” gritó, al tiempo que le daba la espalda, pero esta oportunidad fue aprovechada por Carlos Andrés, quien le disparó por la espalda, abordó la moto y escapó con Víctor.

Jaimes Martínez fue trasladado por sus amigos hasta la Clínica La Merced, pero allí llegó sin signos vitales.

Justicia

Desde entonces iniciaron las investigaciones en las que don Jaime participó activamente, hasta se infiltró en los sectores en donde ellos vivían para obtener información; siempre supo quienes eran los asesinos, pues casi un mes y medio antes le habían disparado a Michael en 5 oportunidades luego de una pelea en las que la víctima les reclamó por el robo de unos tenis que ‘Fino’ y ‘Pitus’ le habían hecho semanas atrás. Ese hurto fue el detonante de todo.

Entrevistas de testigos, reconocimientos fotográficos y otras labores investigativas permitieron a la Sijín y la Fiscalía identificar plenamente a los asesinos, que fueron capturados el miércoles en la tarde en Piedecuesta. Ambos tenían prisión domiciliaria por homicidio y porte ilegal de armas, sin embargo, la Sijin los sorprendió por fuera.

En la calle 8 con carrera 19B del barrio de La Colina, capturaron a Carlos Andrés, de 38 años, quien según la Fiscalía ya tiene sentencias condenatorias por porte de armas y por homicidio, por lo que fue sentenciado a 270 meses de prisión.

Entre tanto, en la calle 19B con carrera 7 del mismo barrio cayó Víctor Hugo, de 34 años, quien de acuerdo con las autoridades ha sido condenado por porte de estupefacientes, hurto calificado y agravado, porte de armas y homicidio. 308 meses de prisión en total fue su sentencia.