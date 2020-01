La jornada laboral para dos repartidores de una empresa de lácteos en el norte de Bucaramanga fue alterada por la delincuencia.

Las víctimas habían llegado en un vehículo el pasado viernes, a eso de las 8:30 de la mañana, a despachar unos pedidos en la carrera 19N con carrera 25 del barrio Lizcano ll cuando fueron ‘fichados’ por dos jóvenes asaltantes.

Ambos trabajadores salieron del vehículo, uno de ellos se fue a entregar unos productos a una tienda, mientras que el otro se dirigió a donde otra clienta. Justo cuando éste último retornaba al automóvil, los delincuentes aprovecharon para seguirlo y buscar algún botín.

“Iba llegando al carro y me abordan dos muchachos, me ponen un cuchillo y me dicen que entregue todo, o de lo contrario me chuzaban, me mataban”, relató el repartidor a las autoridades.

Al tiempo que intimidaban a este hombre con el arma blanca, empezaron a buscarle en los bolsillos cualquier objeto de valor.

Finalmente, los delincuentes lograron apoderarse de 70 mil pesos de la venta del día, con eso les tocó conformarse y emprender la huida con rumbo a las escaleras del barrio La Esperanza ll, en vista de que ya se acercaba el compañero del afectado.

Con información de las características físicas de los asaltantes y el lugar por donde habían escapado, la Policía inició un operativo para dar con la pareja de ladrones.

Fue así como en la calle 10N con carrera 23 de la Esperanza ll, ambos jóvenes fueron interceptados. Uno de ellos resultó ser un menor de 17 años, a quien en un requisa le incautaron parte del dinero hurtado, $20 mil en efectivo.

Entre tanto a su cómplice, identificado como Daniel Castellanos García, de 21 años, le hallaron el arma blanca. Con estas evidencias, los dos fueron capturados.

Ayer en la mañana a Castellanos García, la Fiscalía le imputó cargos por hurto calificado y agravado y uso de menores de edad para la comisión de delitos.

Aunque no se allanó a los cargos, un juez de garantías determinó enviarlo a la cárcel. El menor de edad quedó a disposición del Cespa.