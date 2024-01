“Eso no era contra mi hijo": padre de joven asesinado relata los detalles del trágico día de su cumpleaños

Sebastián era un joven extrovertido, alegre, ‘mamador de gallo’, nunca se le vio envuelto en problemas, no tenía ninguna clase de vicios. Era estudiante de quinto semestre de ingeniería civil del Tecnológica Comfenalco, y el día de los hechos celebraba su cumpleaños, que si bien había sido el 19 de enero, decidió festejarlo el pasado domingo, 21, junto a amigos y otros familiares.

¿Qué ocurrió?

Cabe recordar que Aurela Sir recibió un impacto de bala en la cabeza en la madrugada del lunes 22 de enero cuando iba en un vehículo particular que hacía carreras, luego de salir de una discoteca en el barrio El Bosque.

Lea aquí: Vigilante lucha por sobrevivir tras ser baleado por ladrones en medio de un robo

Lo que relataron fue que “dentro de la discoteca donde estaban hubo un problema y ellos salieron, como muchos de los que estaban allí. Es un hecho aislado en el que él no tenía nada que ver. Allí dentro se hicieron unos disparos”.

Solicitaron una carrera y suben al carro. “Se dice que salieron unos tipos de esa discoteca repartiendo bala a varios carros, pues no solo fue donde iba mi hijo. A varios le hicieron disparos”.

El señor Aurela describe que Sebastián sabía que el problema no era con él ni con ninguno de ellos, y por eso esperaron en las afueras de la discoteca el vehículo que los iba a transportar.

Puede leer: Soldado murió nueve días después de ser arrollado por un carro fantasma

“Sebastián le dijo al vigilante que le pidiera un carro y él esperó afuera. Eso quiere decir que si él hubiese sido el del problema, lo atacan en la misma discoteca. No tiene que esperar que pida un carro, para irse y después perseguirlo”, indicó.

Entre los hechos que le reafirman que el ataque no era contra su hijo por los impactos de bala que tiene el carro particular. El vehículo tiene los orificios en el vidrio trasero del piloto y Sebastián iba de copiloto. Son tres balazos los que se ven de ese lado.

Las personas que dispararon contra el carro salieron buscando, tal vez a los implicados en la riña y por eso disparaban a todos lados. Nunca se acercaron al carro, abrían fuego desde lejos y cuando pasaron el peaje de Ceballos, cerca donde está el reloj digital, fue que las balas los alcanzaron. “Una de las balas entra por la ventana de atrás y cuando mi hijo se agacha para protegerse de los tiros es que el impacto le da en la cabeza”.

También lea: Un hombre mató a su vecino supuestamente por espiar a su mujer bañándose

De allí es llevado a un centro asistencial en medio de la confusión y de los familiares que lo acompañaban en el carro esa madrugada del 22 de enero. Eran las 3 de la madrugada.

En medio del dolor y tras entregar su versión de lo sucedido, todos tienen la certeza de la calidad de persona que era Sebastián, entregado a su familia y estudios.

“Eso no era contra mi hijo. Él No era pelao de problemas. Por circunstancias de la vida eso pasó en el momento en que no debió estar. Como todo joven salía a divertirse con sus amigos de manera normal. Así como le dieron a él, le pudieron haber dado a mi hija que también iba con él en el carro y a los demás que iban ahí y que nunca tuvieron nada que ver en esa pelea”, insistió.

Además: Lo ató de pies y manos y lo lanzó a un pozo: hombre asesinó a su propio padre en Nariño