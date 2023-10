Cuando la estafadora habría terminado de “brindar toda la información”, el hombre le pregunta que en qué cárcel está, mientras que le confiesa que se encuentra en el pabellón 5B de la cárcel del Diamante en Girardot, a lo que la mujer entre risas le responde que ella está en la de Bogotá, en la cárcel El Buen Pastor.

“Se equivocó, ¿oyó?”, le dice el hombre tras confirmar que ella también está presa. “La buena, ya sabe, ya le escribo por el WhatsApp”, añade el sujeto. “Ya sabe, facturando a lo lindo. La re buena, ya sabe, solo sietes”, finaliza la mujer.

La reacción de los usuarios

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar al escuchar los audios entre ambos presos, muchos lo tomaron con gracia, mientras que otros comentaban que la voz de la mujer ya la habían escuchado en otra ocasión al parecer cuando también los intentaban estafar.

Siga leyendo: Lo amenazaron de muerte, le dieron el dinero para que huyera, no hizo caso y lo asesinaron

“Jajajaja no sé si chistoso o miedoso, pero esta funcionaria bancaria ya me llamó hace algún tiempo. No olvido su voz ni su pronunciación de ‘aptivación’, ahí la descubrí. Pero por fin supe de cual Banco me estaban llamando”.

“Le habrá escrito al WhatsApp? Habrá vínculo comercial? Sentimental? Muchas inquietudes quedan jajajaja”.

“Siempre que lo llaman de un banco, pregunten para qué y luego digan: “ah, bueno, yo les devuelvo la llamada para hacer el procedimiento, me indica a qué número puedo llamar” y santo remedio. Si todavía creen que un banco colombiano los va a llamar a regalarles plata, llamen uds”.

Fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Los audios: