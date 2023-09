Son 11 días sin tener noticias del paradero de Sotero Mesa López, conocido como ‘Soterito’. La última vez que lo vieron se encontraba descansando al lado de un camión tipo furgón en la vereda La Sabana, más arriba del sector conocido como Puente Tierra, en la vía entre Bucaramanga y Rionegro.

Un sobrino de ‘Soterito’, Juan Carlos Cárdenas Mesa, aseguró que eran las 11:00 de la mañana del pasado 27 de agosto cuando lo vieron por última vez.

“No sabemos qué pasó con él, tenía problemas de audición y de movilidad por su edad. Se nos hace muy extraño lo que le pudo haber pasado, si aquí en esta comunidad todos nos conocemos”, señaló el familiar.

La Defensa Civil y la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía, Ponalsar, se han unido a la búsqueda del adulto mayor.

Sus familiares han recorrido toda la zona urbana y rural del norte de Bucaramanga e incluso han llegado hasta límites con El Playón, Santander.

“Seguiremos con la búsqueda de mi tío, la verdad es muy extraño porque no hay ninguna noticia. Hace unos días me llamaron que estaba en la Clínica La Merced y no era él. Esperemos que si alguien lo ha visto nos dé alguna información”, expresó Juan Carlos.