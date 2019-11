Los hechos se registraron el pasado 20 de octubre, a las 7:00 de la noche, en la carrera 24 con calle 17 del barrio San Francisco de Bucaramanga. La víctima , quien al parecer, se movilizaba en estado de alicoramiento chocó contra un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vía.

Según la información suministrada por las autoridades, él se cayó y se pegó en la cabeza y sufrió un trauma craneoencefálico severo; si embargo, ayer perdió su batalla tras presentar una deficiencia cardíaca.

“Mi hermano había tomado y fue a visitarme a la casa y le dije que no iba a tomar y dijo que se iba para la casa y tres cuadras más allá fue accidente. El carro estaba parqueado y él le pegó por un lado. Yo lo miré como dos cuadras y me entré, pero una hija que venía del parque San Francisco vio el accidente y cuando llegó a avisarnos ya la ambulancia ya se lo había llevado. Llegó a la clínica dormido y no volvió a despertarse creo que tenía el cerebro en hielo porque estaba inflamado y era para mirar cómo evolucionaba, pero se dieron cuenta de que tenía muerte cerebral. Nunca nos dieron esperanzas”, narró César Sánchez.

Jairo Sánchez Torres, de 50 años, se desempeñaba como comerciante hace varios años y era padre de 3 hijos.