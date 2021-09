Falleció parrillera del accidente en La Cumbre, el joven que conducía aún no ha perdido su pierna

El esposo y los hijos de Cenaida Rincón están devastados. Pasaron una noche en vela en la Clínica Foscal esperando que un ‘milagro’ le diera otra oportunidad de quedarse en este mundo y seguir compartiendo con ellos, con quienes la amaban.

Cenaida, de 60 años, fue ingresada al centro hospitalario en estado crítico, había sufrido muerte cerebral, producto del impacto que sufrió al caer de la motocicleta en que se movilizaba como parrillera, conducida por Jeferson Estupiñán.

En el barrio La Cumbre de Floridablanca, chocaron de frente contra un bus padrón de Metrolínea.

Sufrieron heridas fatales. A ella le costaron la vida; a Jeferson lo tiene sometido a delicadas cirugías.

Adiós a “Nana”

en el Santa Ana

Cenaida creció en el barrio Santa Ana y vivió toda su vida allí. No la llamaban por su nombre, todos la conocían como “Nana”.

Sus allegados contaron que acaba de hacer mercado y comprar algunos productos para un hijo que está enfermo.

“El hijo que la llevó le dijo que se bajara para la casa en una moto, que solo la podía llevar. Por eso se devolvió con el mototaxista”, contó un conocido. Nada la regresará, nada reparará el inmenso dolor que causa su partida.

El siniestro quedó registrado en video

Cámaras de seguridad registraron el siniestro ocurrido el martes hacia las 9:30 de la mañana en la calle 30 con primera. Se ve a Jeferson y Cenaida yendo en sentido oriente-occidente. Los motorizados dejan de verse pero luego aparece la gran máquina de transporte público que se abre hacia el otro carril y choca contra la motocicleta. Cenaida y Jeferson quedan tendidos y malheridos. El bus se detuvo unos metros más adelante.

Jeferson no ha perdido su pierna

Aunque las primeras versiones habían indicado que Jeferson Estupiñán, de 25 años, había perdido su pierna izquierda, los familiares manifestaron que le han practicado dos delicadas cirugías para evitar la amputación. Todo depende de cómo evolucione el último procedimiento quirúrgico al que lo sometieron ayer en la tarde. Aseguran que Jeferson no iba a exceso de velocidad y que no cometió ninguna imprudencia. No entregaron más declaraciones, la prioridad es que el joven mejore.

¿A quién se le atribuye la responsabilidad?

Todo tipo de reacciones y versiones ha generado el video publicado en las redes sociales. Hay quienes señalan que el bus de Metrolínea invadió el carril contrario, que fue su culpa. Otros aducen que esas vías son muy angostas, que maniobrar ese tipo de vehículos es complicado. Incluso, aseguran que el bus tuvo que maniobrar así porque había otro vehículo parqueado en su carril, pero eso no se ve en el video por el ángulo del panorama que capta la cámara.

Otros alegan que la culpa sería de Jeferson, señalando que iba con exceso de velocidad.

Pero todas estas hipótesis solo son conjeturas que desde distintas perspectivas. Las autoridades de tránsito aún no han entregado un reporte oficial sobre cuáles serían las causas del accidente. Todo es materia de investigación.