Gabriel Acosta Medina, padre del militar plagiado, reveló a Vanguardia que si bien le partió el corazón ver el video en el que se observa a su hijo encadenado, da gracias a Dios porque se encuentra con vida.

“Lo vi un poco mal por lo que estaba encadenado, me dio mucha tristeza mirarlo así. Él dice que está bien, pero eso no se sabe con exactitud. De todos modos damos gracias, llevábamos más de tres meses sin tener alguna razón de él”, relató el progenitor.

Estas imágenes fueron reveladas a través de la cuenta de Twitter de la Defensoría del Pueblo de Colombia, el pasado domingo en la tarde.

“Pertenezco al batallón Antonio Ricaurte de Bucaramanga, el cinco de marzo fui retenido por una comisión décima del frente de las Farc (disidentes de las Farc), desde entonces me encuentro en poder de ellos. He estado bien, he recibido buen trato. Desde las montañas de Colombia le mando un saludo a toda mi familia, los extraño, los pienso y espero verlos pronto”, dice el soldado mientras una cadena sujeta su cuello.

El padre del militar, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército Nacional, agregó que “lo único que pido es que liberen a mi hijo cuanto antes, que le respeten la vida. Hay una familia destrozada por todo esto”.