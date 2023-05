Familia en Bucaramanga vive un calvario por la muerte de Pablo Chacón en Chile

El 22 de octubre del año pasado, Pablo Antonio Chacón Carvajal salió de su vivienda en el barrio Cristal Alto, en el sur de Bucaramanga, con una ‘maleta’ llena de ilusiones y sueños.

Viajó vía terrestre hasta la ciudad de Calama, Chile, a buscar nuevas oportunidades que no encontró en su país. Allá empezó a trabajar en una aplicación como repartidor de pedidos, logrando obtener recursos para enviarle dinero a su esposa e hijo residentes en la capital santandereana.

Todo cambió para él y los suyos el pasado jueves en la mañana, cuando, en hechos que son investigados, sufrió un accidente de tránsito en el que perdió la vida.

“Ese día, como a las 10:00 a.m., me llamó un carabinero de tránsito de Chile desde el celular de mi esposo a explicarme que había tenido un accidente fatal, en una avenida concurrida. ¡Quedé trastornada!”, dijo Mary Ortiz Carvajal, esposa de la víctima, a Q’hubo.

Medios de comunicación chilenos informaron que el siniestro vial se produjo en la avenida Balmaceda con Antofagasta, donde, por razones son investigadas, la motocicleta en la que iba Chacón Carvajal colisionó con un automóvil. El impactó causó enseguida la muerte del motociclista.

“Es materia de investigación, el conductor de la moto es una persona extranjera. Estamos verificando si contaba con autorización para conducir, si ambos vehículos tienen todo al día y así como la dinámica de los hechos”, expresó el teniente coronel José Villegas, comisario de los Carabineros de Calama.

Buscan traerlo a casa

Desde que se conoció el hecho, los familiares de Pablo Antonio, quien tenía 38 años, han buscado por todos los medios ayudas para poder repatriar su cuerpo y brindarle cristiana sepultura en su patria natal.

“Él allá solo estaba con mi sobrino y para las autoridades no es tomado como familia porque no tienen parentesco sanguíneo, es como si fuera un amigo. Se me ha complicado todo, debo enviar un poder notariado a la funeraria y debo contar con los recursos para todos los gastos”, añadió la esposa.

Quienes deseen ayudar en el traslado del cuerpo, pueden realizar su aporte en la cuenta de ahorros de Bancolombia: 29115569102, así como también contactar directamente a Mary Ortiz al teléfono: 322 9167 740.

“Me siento golpeada, agobiada. No sé qué hacer, a quién acudir. Les pido que por favor me ayuden”, concluyó la mujer.

Pablo Antonio era natural de Tibú, Norte de Santander, y su esposa de Sabana de Torres, Santander. Hace tres años llegaron a Bucaramanga junto a su hijo, con el propósito de emprender una nueva vida, tras haber vivido varios años en Venezuela.