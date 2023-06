Filtran video del ataque a mototaxista en el sector de La Isla en Bucaramanga

A las 8:40 de la mañana de ayer, Jorge Leonardo Mejía Ballesteros estaba tendido en el andén de la calles 56 con carrera 17C, frente a un casino aledaño al centro comercial San Andresito La Isla en Bucaramanga.

Agonizaba, la sangre salía a ‘borbollones’ por entre una herida de bala. Segundos antes un disparo le había atravesado el pecho.

“Se lo tragaron, se lo tragaron. Ñero, lo mataron, lo mataron, mataron a mi paisano. Que mi Dios me lo bendiga”.

Estas eran las palabras que repetía un hombre, conocido de la víctima, mientras pedía que lo ayudaran.

Entre varias personas, alzaron a Jorge, de 33 años, y lo subieron a un taxi que pasaba por la zona. Lo llevaron hasta la Clínica Bucaramanga, pero allí se confirmó la muerte producto de las heridas.

El ataque

Jorge Leonardo, quien se ganaba la vida como mototaxista, venía llegando a la esquina a buscar alguna carrera. En este lugar también se encontraban otros transportadores informales, así como vendedores ambulantes de comida.

De un momento a otro llegaron cuatro motos, sus conductores empezaron a amedrentar con armas blancas y de fuego a los motociclistas. “Llegaron ahí varias motos, como tres o cuatro, con cinco o seis tipos, nos rodearon. Yo pensé que me venían a robar mi moto, pero no fue así. Me golpearon y me preguntaban que dónde estaba él, qué yo sabía dónde vivía. Yo les preguntaba quién. Salí corriendo, dejé la moto tirada y ahí escuché los tiros”, relató un testigo a Vanguardia.

Todo parece indicar que aquella persona a quien buscaban era a Mejía Ballesteros. Al encontrarlo, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en tres oportunidades, propinándole un tiro letal en el pecho.

“Uno trabajando tranquilamente cuando llegaron unos carajos. Lo que escuché fue plomo parejo, me lancé al piso porque la vida de uno está en riesgo. Le dispararon, salió corriendo, escupió y me chispeó la sangre, ya luego cayó al suelo prácticamente muerto. Él apenas venía llegando ahí a trabajar”.