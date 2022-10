Fleteros le robaron $22 millones a un hombre en el barrio San Francisco

Los ladrones siguen al acecho de ‘billete grueso’. Un nuevo caso de fleteo se reportó en Bucaramanga la tarde del miércoles. Ocurrió hacia la 1:40 p.m., en la calle 18 con carrera 24, en el barrio San Francisco, cerca al centro comercial Megamall.

Iván Rodolfo Durán, la víctima del robo, manifestó a las autoridades que acababa de retirar $22 millones en efectivo de un cajero del centro comercial. Al salir del establecimiento en su vehículo y llegar a su lugar de residencia, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta.

Con una pistola en mano lo intimidaron y chocaron contra el carro en un intento de defensa de la víctima “Traté de poner resistencia echando el carro para atrás y me dispararon al carro, se me vinieron a partirme el vidrio pero preferí abrirles la puerta antes de que me hicieran daño”, contó Iván Rueda a Caracol Radio. Finalmente los motoladrones lograron llevarse el bolso con el ‘botín’.

Los robos de gran cuantía siguen aumento en el área metropolitana. El jueves pasado se reportaron cuatro casos aislados que sumaron más de $20 millones. En lo que val del año se han registrado más de 7 mil casos de hurtos a personas.