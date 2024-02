“Fue el papá el que lo abandonó”: Apareció la mamá de menor que fue dejado en una vía pública de Piedecuesta

El papá lo abandonó

De acuerdo con la versión que la mamá del pequeño entregó a los funcionarios de la Comisaría de Familia, el niño fue abandonado por el padre el pasado martes 6 de febrero en el barrio Puerto Madero, cerca de la salida de la terminal de buses de Piedecuesta. Se desconocen los motivos por los que habría tomado la decisión.

“La mamá manifestó que no tenía la certeza o el conocimiento de que el niño se encontraba en protección porque ella creía que se encontraba con el papá. A ella no se le hizo extraño de que esa noche no llegara a dormir porque el papá no llego el día martes”, manifestó el funcionario

Ante esta situación, la Comisaría de Familia interpondrá la denuncia penal en la Fiscalía por el delito de abandono.

“Tenemos que interponer la denuncia porque el niño quedó a la intemperie en el sector de Puerto Madero, este es el terminal de los buses intermunicipales que van saliendo vía a Bogotá, entonces el riesgo en el que estuvo expuesto el niño fue alto por la concurrencia de personas y vehículos pesados en el sector”, puntualizó el comisario de Piedecuesta.