"Fue un error": lo asesinaron de cuatro balazos mientras trabajaba

“Esto tuvo que ser una confusión porque él no tenía problemas, mucho menos enemigos. Nunca tuvo antecedentes judiciales, todos en el barrio lo conocen por trabajador y sociable. Sí tomaba cerveza, pero no andaba en peleas. Los sicarios se equivocaron”.

Esas son las dolorosas y contundentes palabras de los familiares de Edgardo Enrique Hernández Tinoco, el hombre de 35 años que fue asesinado en la noche del viernes 15 de septiembre, en una esquina del sector La Primavera, en el barrio Nelson Mandela.

Los parientes sienten impotencia, tristeza y confusión. Esperan que las autoridades investiguen y así puedan esclarecer los móviles y saber quién acabó con la vida de Edgardo mientras laboraba a pocos metros de su casa.

“Esa noche, como siempre, Edgardo estaba vendiendo fritos con su esposa en una esquina, frente a una popular tienda, cerca de su casa. Ellos venden de 6 de la mañana a 2 de la tarde, luego de 4 de la tarde a 8 de la noche”, comentó un pariente de la víctima a este medio.

El viernes, Edgardo preparaba unas arepas de huevo con su esposa cuando llegaron dos sujetos en moto y uno de ellos, el parrillero, le propinó cuatro balazos y huyeron a toda velocidad. Vecinos del sector auxiliaron a Edgardo, llevándolo a la clínica Gestión Salud San Fernando, pero llegó sin signos vitales, según dijeron los médicos. Los impactos fueron en el abdomen.

El padre de Edgardo estaba esta mañana en Medicina Legal, reclamando el cuerpo de la víctima. Aseguró que está asombrado por lo ocurrido y cree que el sicario cometió un error. “Usted va al barrio y pregunta por mi hijo y todos le van a hablar bien de él, nadie comprende por qué lo mataron de esa manera, mucho menos yo”, dijo el papá con la voz entrecortada.

Añadió que “cuando me enteré de lo que pasó, me fui directo a la clínica. Yo pensé que me iban a decir que lo estaban curando, que no era nada grave, pero no, un médico me confirmó que estaba muerto y allí el mundo se me cayó encima”.

Edgardo vivía con su esposa y deja un hijo. Tenía varios años vendiendo fritos en aquella esquina por lo que era muy popular en la zona que, además, es de difícil acceso.

La Policía Metropolitana no ha entregado detalles del crimen ni reportado capturas. Este crimen ocurre 24 horas después del perpetrado en el sector Casas Caídas, en San Francisco, donde sicarios asesinaron a bala a Luis Rojas Blanco, de 19 años.