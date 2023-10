Ganaderos denuncian ‘carneo’ con res de $21 millones en la Mesa de Los Santos

Los finqueros de la Mesa de Los Santos, en Santander, están más que preocupados por una situación que en los ultimos años no se había presentado en esta zona.

La situación los tomó por sorpresa, pues en los tiempos recientes no se había conocido un caso de esta naturaleza en este municipio.

“Es la primera vez que ocurre en la zona en más de 50 años que lleva nuestra familia trabajando en la Mesa de Los Santos, no se había registrado un caso como este”, precisó la víctima.

Lo invitamos a ver: Buscan a hombre que habría caído al río Magdalena en el Muelle de Barrancabermeja

El delito de ‘carneo’ consiste en sacrificar de manera ilegal y clandestina reses para hurtar y comercializar su carne.

Esta situación fue denunciada formalmente ante la Policía y se espera se analicen las cámaras de seguridad para obtener algunos indicios para saber quiénes estaban detrás de estas acciones.

Luis Bernardo Almeida, alcalde de Los Santos, rechazó la situación y pidió a la Policía investigar lo ocurrido.

“Rechazamos el incidente en donde desmembraron una res, al parecer, con fines delictivos. Pedimos al gremio productor y expendedor estar muy atentos y no comercializar carne que no venga amparada con sus guías. Pedimos a la Policía una revisión para verificar la procedencia de la carne. No vamos a permitir que esto se repita en el municipio”, dijo el mandatario.