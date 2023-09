Grupo al margen de la ley secuestró a tres mototaxistas en el sur de Bolívar

El rapto ocurrió a las 5 de la tarde del jueves 14 de septiembre, cerca al basurero municipal. Los hombres son mototaxistas de oficio y naturales de Norosí, quienes transitaban por una carretera, buscando pasajeros, cuando fueron detenidos por hombres armados que ubicaron un retén ilegal en plena vía.

Ahora se conoció que los insurgentes tuvieron comunicación con los familiares de las víctimas y con la comisión humanitaria designada para la liberación para enviar un mensaje asegurando que “les respetaremos la vida a estas personas. Pronto estarán libres”.

Añadieron que serán entregados a la comisión humanitaria, que se trasladó a una zona apartada del municipio de Morales, donde podrían estar los tres secuestrados. La comisión partió al lugar en la mañana del viernes.

Se conoció que horas después del rapto, fueron encontradas las motos de los secuestrados tiradas en un matorral de una apartada vereda. Se las entregaron a los parientes de las víctimas que, según contaron medios de esa zona de Bolívar, se encuentran en el corregimiento Micoahumado, en Morales.

Los parientes de las víctimas afirman que son de escasos recursos y que no comprenden por qué fueron raptados ya que no tienen líos personales. Mientras, en Norosí y Arenal del Sur la comunidad comienza a pedir solidaridad para con los mototaxistas. Esperan que hechos como este no se repitan. Cabe resaltar que en esa zona del departamento hay presencia de disidencias y grupos insurgentes que pelean por rentas criminales y por el control del territorio.