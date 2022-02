Habla sobreviviente de brutal ataque a machete en Lebrija

“Empezó a grabarme, a gritarme, estaba muy alterado, peleando solo, diciéndome que yo me le atravesaba en el camino. Yo entré a dejar el casco.

“Al escuchar los gritos mi mamá salió, acababa de levantándose. El man entró el carro y luego lo vi bajar de nuevo, ya traía la macheta encintada. Llegó de alzado y me dijo que no me le atravesara porque no respondía, que él me había vendido era un pedacito de tierra. Desde que le compramos la parcela siempre tuvimos problemas: por el agua, porque corría lo linderos, por los perros...”.

Al ver lo que el vecino gritaba que no respondía por lo que pudiera pasar, doña Miriam le habría manifestado, “¿entonces nos toca quedarnos encerrados cada vez que usted llega?”.

“Yo creo que ese señor ya tenía en la cabeza darnos machete a mí y a mi mamá. Agarraba el machete”.

Lo que comenzó con gritos e insultos, terminó con sangre. “El señor se le fue a mi mamá de frente, gritándola, me metí en la mitad, sin tocarlo, empecé a retirarlo con mi cuerpo y le dije que se retirara, fue ahí cuando sacó el machete. Cuando vi que le tiró a mi mamá, metí la mano, pensé que el golpe iba con el plan de la macheta, pero fue con el filo, me dio en la muñeca, la mano me quedó desprendida como en un 90%”.