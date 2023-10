Hallan muerta a joven que estaba desaparecida en el Magdalena Medio

La búsqueda de Mariana Vargas Monsalve de 26 años de edad, en Puerto Berrio, tuvo un trágico desenlace: la joven fue hallada sin vida en una quebrada, ubicada metros más adelante del peaje de ese municipio, en la vía que comunica con Medellín.

La triste noticia fue confirmada sobre el mediodía del pasado sábado por el Capitán Edwin Camacho, comandante de la Estación de Policía de Puerto Berrío, “la hallamos muerta en el río”, dijo el Capitán, sin dar más detalles a esta redacción.

Al cierre de esta edición, funcionarios del CTI adelantaban el levantamiento del cadáver de la joven y lo trasladaban a las instalaciones de Medicina Legal, en donde se adelantarán los estudios para corroborar las causas de su muerte.

La desaparición

La joven, madre de dos hijos, salió el pasado lunes festivo 16 de octubre desde su casa en el barrio San Martín de Puerto Berrío con su novio Fabián Andrés Amaya , a disfrutar de un paseo en un balneario conocido como Malajoa, en zona rural de la localidad antioqueña.

Familiares cuentan que, ese día pasaron las horas, y Mariana nunca regresó a casa. Ante la ausencia de la joven, al día siguiente la familia logró comunicarse con su pareja y este manifestó que habían sostenido una discusión y que Mariana había partido con rumbo desconocido.

“Mi hija salió antes de las 2 pm con su novio, él llegó por ella en la moto y la invitó a un bañadero, según cuenta él, y en el hecho tuvieron una discusión; ella salió sola y él dice que a los 10 minutos salió a buscarla y reportó que no la había encontrado en la carretera. Nos dimos cuenta fue el martes cuando y a ella no aprecia y le preguntamos a él y nos dio esa versión. Ella salió con un jean azul y una blusa corta blanca “, dijo Rosa Monsalve., madre de la joven.

Desde ese momento no hubo día tranquilo. Familiares y amigos conformaron bloques de búsqueda comunitaria en la zona donde supuestamente la joven fue vista por última vez; sin embargo, la tarea había sido infructuosa hasta las horas del mediodía del pasado sábado, cuando la hallaron sin vida.

“Nos pusimos desesperados, a buscarla, a publicar en las redes y este es el momento y no sabemos nada de ella. No está en casa de ningún familiar, ella no acostumbra a salir y no reportar, siempre comunicaba donde estaba”, dijo la desesperada madre.

Antes del hallazgo del cuerpo sin vida de Mariana, sus amigos habían pedido ala Policía que emprendieran la búsqueda de su novio quien, al parecer, se había ido del pueblo desde hace dos días. “Él, primero dio la cara y contó esa versión, pero desde hace dos días no hace presencia en la búsqueda y en la casa de él dicen que se fue en horas de la noche, se le ha marcado al celular y sale apagado. Es importante que las autoridades sepan de su paradero porque él fue la última persona con quien ella estuvo el día de su desaparición, por eso también estamos repartiendo carteles con la foto de él para que la gente nos ayude”, relató un amigo de la joven.

Ante esto, Gustavo Ernesto Medina Zapata, alcalde de Puerto Berrío dijo que ya todos los organismos de seguridad adelantan los procesos investigativos para poder determinar qué pasó con Mariana y la ubicación de su novio, la última persona con quien la vieron con vida.