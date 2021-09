Hasta el Instituto de Medicina Legal de San Gil fue trasladado el cuerpo del hombre a quien hallaron flotando en el río Fonce, en el sector puente Baraya de El Socorro. Las autoridades forenses adelantan los exámenes pertinentes para identificarlo y comenzar la búsqueda de sus familiares.

Por lo pronto descartaron que se tratara de algún desaparecido de la región, pues hasta la fecha no existe ningún reporte oficial sobre alguna persona perdida con las mismas características de cadáver.

Se presume que tendría entre 35 y 40 años y que tendría aproximadamente entre dos y tres días de muerto. El agua aceleró el proceso de descomposición, por lo que su rostro estaba desfigurado. Además estaba desnudo e indocumentado.

Aún no se establece si tendría alguna señal particular pero si se descarta que tuviera signos de violencia. Los primeros indicios señalan que sería un pescador que habría caído al río, pero que debido al aumento del caudal por las lluvias de estos días, no pudo salir.

Macabro hallazgo

Pasadas las 6:00 de la tarde, cuando los residentes del sector rural se dirigían a sus residencias fueron testigos del hallazgo.

Aquel cuerpo desnudo quedó atascado entre dos rocas. Quedaron aterrados y de inmediato reportaron a las autoridades. Con cuerdas lo mantuvieron atado e impidieron que la corriente lo siguiera arrastrando. El CTI fue el encargado de realizar el levantamiento.

En febrero de este año, otro cuerpo fue hallado en el río Fonce, cerca al barrio El Vergel de San Gil.