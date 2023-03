¿Hay brote de tuberculosis en la cárcel Modelo de Bucaramanga?

La preocupación entre familiares y los propios privados de la libertad es grande tras conocer la actual situación de salubridad que se presenta en los patios del penal de la calle 45.

El caso que generó las alertas entre las autoridades de salud de Bucaramanga fue la muerte de un recluso que fue llevado de urgencias al Hospital Universitario de Santander, HUS, el pasado 10 de marzo tras complicarse su estado.

Después de permanecer dos semanas en una UCI, el reo falleció por Tuberculosis. Su cuerpo fue remitido a Medicina Legal donde fue identificado como Wilson Manrique Flórez.

Cumplía una condena de 17 años y 4 meses por el delito de homicidio. Fue capturado en el año 2018.Además, el veedor de los derechos carcelarios, Hernando Mantilla, aseguró que tres condenados más están en la UCI del HUS por la misma patología y 12 más se encuentran aislados y bajo observación en el centro penitenciario.

“Se inició una brigada buscando gente activa de ese virus. El problema es que los internos no quieren ser tratados para que no los saquen y no los aíslen porque no van a tener visitas y quienes consumen alucinógenos no pueden hacerlo”, señaló Mantilla.

Familiares que han llegado a las afueras del centro de reclusión también han mostrado su preocupación porque la bacteria es altamente contagiosa y temen que se propague entre las visitas.

“Ojalá se controle la enfermedad y se les brinde la atención adecuada a nuestros seres queridos. Por el hecho de que estén en una cárcel no se les puede violar el acceso a la salud. Deben protegerlos y darles todos los medicamentos necesarios”, indicó la esposa de un recluso.

¿Qué es la tuberculosis?

Es una enfermedad bacteriana que ataca los pulmones. Pero también puede afectar otras partes del cuerpo incluyendo riñones, la columna vertebral y el cerebro.

Sin un tratamiento adecuado y en etapas avanzadas puede generar la muerte.

La tuberculosis se propaga a través del aire, de persona a persona. Cuando ataca los pulmones la infección se da al toser, estornudar, hablar o cantar. No se conocen de casos de contagio por tacto, besos o al compartir alimentos o platos.