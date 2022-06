*Carolina Díaz aún no se recupera de las heridas y del susto que vivió el fin de semana cuando fue víctima de dos ‘desalmados’ que la lastimaron en medio de un robo, en el norte de Bucaramanga.

Ella trabaja como taxista en sus tiempos libres y fue preciso cuando prestaba un servicio hacia el barrio Villa Rosa cuando fue víctima de los delincuentes quienes por robarle el dinero la atacaron con cuchillo. La joven corrió con suerte y hoy está viva para contar su historia.

El traumático hecho se registró el sábado a las 10:40 de la noche, en el Centro de Bucaramanga, cuando una pareja le hizo el llamado para que los llevara hasta el norte.

Al comienzo lo dudó, pero terminó haciendo la ‘carrera’, pues los pasajeros prácticamente le ‘rogaron’ argumentando que nadie los quería llevar porque estaban vestidos con camisas de equipos de fútbol.

“Los llevé y cuando llegamos a la entrada del barrio les preguntaba que para dónde y ellos solo me decían que siguiera, que ellos me decían”, narró la víctima.

Así pasó un largo trayecto, hasta que llegaron a un callejón sin salida y ahí comenzó su ‘pesadilla’.

En cuestión de segundos, el hombre, quien estaba en el puesto de atrás, la sujetó del cuello y la obligó a entregarle el dinero. Carolina en medio de la confusión entregó el ‘producido’ y le pedía que no le hicieran nada.

Pero parece que no fue suficiente, “él comenzó a puntearme con el cuchillo y me cortó cinco veces en el brazo. Yo le decía que no le iba a entregar nada más. Pero en un momento de puso el cuchillo en el cuello y ahí sí sentí que me iba a desmayar. Había perdido mucha sangre”, narró

El hombre en compañía de su cómplice se llevaron el frontal del equipo del carro, un parlante el celular y los documentos de Carolina.

Lo que no sabía el delincuente es que una amiga de la víctima había escuchado todo. Ella dejó la llamada abierta. Sus familiares se enteraron y comenzaron la búsqueda.

Carolina se sintió desamparada, porque aunque llegaron varios testigos nadie se atrevía a llamar a las autoridades.

Solo un motociclista que pasó por ahí se ofreció a ir a buscar a la Policía, pero mientras esto ocurría, el delincuente regresó y terminó de robarle un dinero que tenía guardado y la herramienta del carro.

Carolina se siente impactada y tiene miedo de volver, por ahora, a hacer carreras en el taxi. Ella lo hace para reunir dinero y ayudarse con los gastos de su universidad. Tiene 20 años y estudia licenciatura.

El hombre y la mujer fueron capturados y se espera que se haga justicia porque por poco atentan contra su vida.

*Nombre cambiado por seguridad.