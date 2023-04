Róbinson López Ayala, iba a bordo de su motocicleta de placas FHA -20A, cuando fue interceptado por sujetos armados que le dispararon sin piedad. El hecho violento, que ocurrió sobre las 3:40 am del pasado miércoles en la vía que comunica los asentamientos humanos la Unión y Miradores del Lago en la comuna Siete de Barrancabermeja, dejó perplejos a los vecinos.

“Eso fue muy temprano, solamente escuchamos varios disparos, nada más, cuando salimos él ya estaba ahí tirado, nadie vio nada porque a esa hora, como era de madrugada todo estaba solo, a nosotros nos despertaron los tiros”, relató un vecino.

El cuerpo del hombre de 31 años, quedó tirado al lado de su motocicleta, con tres impactos de bala, todos en el rostro. Familiares relataron que Róbinson se encontraba en una vivienda de la zona departiendo con unos amigos, salió a buscar unas cervezas y nunca regresó. “Lo que me dice un amigo de él es que ellos estaban en una casa por ahí en la Unión, estaban bebiendo; él salió a comprar unas cervezas y cigarrillos y cuando mi marido iba en la moto, me lo mataron; yo le estaba timbrando para que se viniera para la casa pero él nunca me respondió el celular”, relató Karen Martínez, compañera sentimental de la víctima.

Frente al caso, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio, indicó que iniciaron las investigaciones del caso, “nos percatamos del hecho porque una de nuestras unidades estaba en el sector de Terrazas del Puerto cuando escuchan los disparos, al llegar al sitio, se encontraron con el cuerpo del hombre sin vida; estamos haciendo las actividades para lograr identificar a los responsables de este homicidio”, dijo.

De Róbinson se supo que se desempañaba como maestro de obra blanca y que deja un bebé de siete meses de nacido y dos hijos más de 12 y 9 años. Familiares y vecinos aseguran que era un joven trabajador al que no se le conocían problemas, “él lo único que hacía era trabajar en obra blanca, trabajar para su hogar, sus hijos; no se metía con nadie, ni le conocíamos problemas ni amenazas, nos queda ese vacío de no volver a ver su nobleza ni esa gran sonrisa. Pedimos a las autoridades que se haga justicia; él no se metía con nadie”, dijo la mujer.

En lo corrido del año se han reportado 49 homicidios en el Puerto Petrolero, la mayoría de ellos, perpetrados bajo la modalidad de sicariato. El hecho ocurrió justo el día en el que iniciaron en firme las actividades programadas en el marco del aniversario de la ciudad, por lo que las autoridades anunciaron la intensificación de controles en las diferentes comunas.