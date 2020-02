Hombre golpeó, fracturó y abusó sexualmente de una mujer en Málaga, Santander

Con la mandíbula fracturada, terminó una mujer de 30 años quien la noche del pasado sábado fue golpeada y abusada sexualmente por un hombre que aprovechó la oscuridad para atacarla.

“Es un lugar aislado, sector de la Zona Industrial, oscuro, que conduce a la vereda Pescadero. El agresor la atacó por detrás, ella dice que iba caminando y que solo sintió cuando la tiró al piso, la tomó del cabello, la golpeó y le tapó la boca para que no gritara. Eran como las 8:00 de la noche”, manifestó un familiar de la víctima.

Imágenes de seguridad recopiladas por las autoridades, muestran cómo el agresor la siguió por un trayecto largo, a la espera de llegar al sector oscuro para atacar. En esa zona ya las cámaras la pierden de vista pues no hay farolas.

“Mi cuñada salió de trabajar como a las 7:00 de la noche y ya iba de regreso a casa en el mismo recorrido que realiza a diaria, por eso creemos que quien la atacó le siguió la pista desde días antes”, agregó el familiar.

Tras cometer el crimen, el agresor huyó, dejando tirada a la víctima en la mitad de la carretera. “Las imágenes muestran a un hombre acuerpado, no tan alto, vestido de jean y saco blanco”.

“Ella se dio cuenta cuando el hombre salió pero no le puso cuidado y siguió caminando pero él la atacó y ya de ahí ella no recuerda más”.

El hallazgo tuvo lugar luego de que allegados perdieron contacto con la joven. “El novio nos llamó y nos dijo que había perdido el contacto, salimos corriendo a buscarla y en el camino vimos una patrulla de la Policía que la estaba auxiliando, los Bomberos la llevaron al hospital de Málaga y de allí remitida a las 3:00 de la mañana de este lunes, a un centro asistencial del área metropolitana de Bucaramanga.

“Está estable, toca esperar a que se desinflame, se siente cansada, adolorida, es difícil por lo que está pasando. Ya se puso la denuncia, la Sijin inició una investigación para dar con el paradero del agresor.

“Ojalá se haga algo, eso no se puede quedar así”, manifestó el familiar y agregó: “que sepa, una cosa de estas no había ocurrido en el pueblo, yo creo que alguien le mandó a hacer eso, aunque ella es una joven muy juiciosa, que yo sepa no tiene problemas con nadie, muy tranquila”.