Un hombre, de 23 años, fue capturado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y enviado a la cárcel después de que intentara asesinar a su mujer en una discusión.

El sujeto, que fue identificado como Ruben Darío Gómez Arenas, cogió del cuello a su compañera y empezó a ahorcarla en medio un altercado que tuvieron por una loza sucia.

El hecho ocurrió en el barrio Luz de Salvación, en el sur de Bucaramanga, el pasado 11 de junio. Al parecer, el hoy capturado, se molestó porque su pareja le pidió lavar la loza.

La situación empezó con insultos y luego fue escalando hasta que el hombre se acercó a su compañera para agredirla físicamente.

“Le dije que más bien se fuera, que no le iba aguantar y que no quería nada con él. Soltó la loza, se vino encima, me cogió del cuello y me dijo que si no seguía con él me mataba, me decía que si no estaba conmigo nos morimos”, fue el testimonio de la víctima, relatado por la Fiscalía durante la judicialización del capturado.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, cuando ya estaba a punto de quedar inconsciente Rubén Darío la soltó, pero de nuevo se vivió una escena similar en donde la arrinconó a una pared y trató de asfixiarla.

La Policía fue alertada de todos estos comportamientos del sujeto por lo que llegó al lugar y salvó a la joven de 23 años, evitando que Gómez Arenas cometiera tales amenazas.

Rubén Darío no se allanó a los cargos que la Fiscalía le imputó por feminicidio en grado de tentativa, pero ante el material probatorio presentado el Juez de Control de Garantías decidió enviarlo a prisión.