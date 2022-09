José Antonio Picón, un hombre que se gana el sustento diario consiguiéndole pasajeros a los taxistas del área metropolitana de Bucaramanga, recibió dos puñaladas en su espalda luego de pedirle al conductor de un ‘amarillo’ la propina.

“Yo me gano la moneda cargando los taxis pero este compañero reaccionó feo. Le dije: caballero la moneda, pero me apuñaló. Aquí me curaron pero no me atienden porque no tengo documentación, me dijeron que tenía que irme para un hospital público”, contó.

Antonio Picón fue atendido en la Clínica Foscal, por fortuna las cortadas no fueron de gravedad pero el agresor no asumió ninguna consecuencia por su acto violento.

“Yo trato de no ponerme en el mismo lado de los demás. De pronto tenía algún problema...”, agregó José.