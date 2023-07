$!Hombre reconocido en Zapatoca fue el que planeó el homicidio de Fernando Monsalve Romero

En las últimas horas la Fiscalía y la Policía capturaron a Aquileo Acevedo Figueroa, que fue el presunto autor intelectual del robo y el homicidio de Fernando Monsalve. El abogado representante de la familia de la víctima, Danilo González, confirmó que después de las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, Aquileo Figueroa fue enviado a prisión.

“Este sujeto reside en una finca a las afueras de Zapatoca y fue quien organizó un plan criminal para retener al comerciante en la carretera y efectuar el atraco de su camión. No era cercano a la víctima, pero sabía de sus labores”, indicó González.

A Acevedo Figueroa se le imputaron los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.

“Asumirá el proceso en prisión y será en juicio donde se determine su responsabilidad”, aseguró el abogado.

Ya hay cuatro condenados por este homicidio que generó repudio en su familia y habitantes de Zapatoca, ya fueron condenadas cuatro personas que fueron capturadas en flagrancia, y se les impuso una pena de 291 meses, que equivalen a 25 años de prisión, fallo que se conoció el 19 de enero del presente año.

Se tratan de Carlos Hernando Jaimes García, Edwin Ferley Buitrago Gómez, Samuel Andrés Santos Toloza y Junior Harvey Zorro Jeréz.

Los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2022, cuando Fernando Monsalve fue interceptado por cuatro delincuentes mientras manejaba su camión con una carga de café avaluada en 300 millones de pesos, sobre la vía entre Zapatoca y Girón.

Horas más tarde fue vilmente asesinado. Según comentó la esposa del comerciante en esos días, su marido murió en sus brazos luego de que los criminales lo ataran y lo tiraran a una alcantarilla junto con otras víctimas.

Al rato los delincuentes huyeron en un carro que habían robado antes y uno de los delincuentes se fue con el camión del comerciante Monsalve. “Le pegaron y lo botaron. Quedó inconsciente, no volvió a reaccionar. No entendemos por qué lo asesinaron, si no opuso resistencia. Les dijo que se llevaran todo, que no les hicieran nada”, dijo un familiar. Por suerte las víctimas se libraron de los nudos y alertaron a la Policía de lo que estaba pasando.

En ese momento las autoridades adelantaban un operativo de verificación de antecedentes en Nuevo Girón, ruta obligada por los delincuentes, y los esperaron. Tiempo más tarde, cuando llegaron a ese lugar, a pesar de que intentaron huir, fueron detenidos.