Fue visto por última vez en el Parque de los Niños: Hombre desapareció hace más de 20 días en Bucaramanga

Desde hace más de 20 días los familiares de Jorge Eliécer Cortes Castillo, de 37 años, no tienen rastro o información del paradero de su ser querido.

Según ellos, fue visto por última vez el 9 de diciembre en el Parque de los Niños de Bucaramanga. Dos días antes había abandonado una fundación en el barrio Barro Blanco, en Piedecuesta, en donde le brindaban atención a su adicción al consumo de estupefacientes.

“Llevamos como 23 días sin comunicación. Salió de la fundación donde estaba recluido, no sabemos por qué desapareció. Él me llamaba todos los días y no habíamos pasado tanto tiempo sin saber de él”, dijo Adrián Cortes, hijo del desaparecido.

Lea también: Subdirectora científica de un hospital falleció en Bucaramanga tras sufrir un golpe en la cabeza

Cortes Castillo se ganaba la vida trabajando en carpintería antes de caer en las drogas.

“Mide aproximadamente 1.78 centímetros de altura, pesa 84 kilogramos aproximadamente, pelo corto y barbado”, añadió.

Los familiares de Jorge Eliécer adelantan la búsqueda en diferentes puntos de Bucaramanga y su área metropolitana.

Si usted ha visto o tienen información de este hombre de 37 años, puede comunicarse al celular 3228835187.