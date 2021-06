El buen humor y la sonrisa de Miguel Ángel Albornoz, de 52 años, perdurará por siempre entre los vecinos del barrio Portal del Valle de Piedecuesta. Falleció luego de sufrir un caída en las escaleras de su casa.

Su esposa, Sandra Reyes, aún no se explica cómo ocurrió, cómo esa ‘inofensiva’ caída le arrebató la existencia al amor de su vida con quien tenía dos hijas y dos nietos.

“Él era una persona carismática, todo el mundo tenía que ver con él. Era buen esposo y buen padre. Era hermano de sus vecinos. Lo querían mucho. Nos deja un vacío muy grande. Aún no lo creo”.

Lea también: Hombre fue asesinado a bala, en Comuneros

Llegó el dolor

Miguel Ángel Albornoz salió a trabajar a una empresa harinera de Floridablanca; sin embargo, tenía algunos quebrantos de salud, por lo que le pidieron por protocolo de seguridad, que se quedara en su casa y se hiciera los exámenes pertinentes. Descansó gran parte del día y asistió a una consulta médica por teléfono.

“Seguía con malestar, le di una pastilla para que descansara y al rato se despertó y me dijo que se sentía mejor. Bajó pero ya no quiso comer y volvió a subir. Fue en ese momento que lo vi caer, pero no alcancé a cogerlo. Fue como del tercer peldaño”.

La angustia se apoderó de la mujer, quien pidió ayuda a los vecinos. Pasaron los minutos y no llegó ninguna ambulancia. Mientras buscaban transporte y alistaban los documentos, una enfermera de la zona y la Defensa Civil le brindaron los primeros auxilios “Lo llevamos hasta el Hospital de Piedecuesta, pero me dijeron que ya no tenía signos vitales”, recordó su esposa con la voz entrecortada. Hoy se realizarán las honras fúnebres. La buena vibra y la chispa del ‘Flaco’ no se apagará nunca.