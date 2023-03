Hoy será el sepelio del soldado santandereano que murió en el Catatumbo

Con suma tristeza, Alirio Gómez, el padre del soldado Jhoan David Gómez Gélvez, uno de los nueve militares que fallecieron por una emboscada del Eln en El Carmen, Norte de Santander, expresó que perdonaba a quienes de forma violenta acabaron con la vida de su hijo.

A Medicina Legal de Bucaramanga llegó para reclamar el cuerpo del militar, que junto a los de los demás uniformados fueron trasladados a la capital santandereana. El Ejército se encargará de llevarlos a sus lugares de origen.

Don Alirio, ante la pregunta de si perdonaba a los que asesinaron a Jhoan, suspiró y manifestó que muchos de los integrantes de los grupos al margen de la ley están obligados a estar en las filas subversivas, muchas veces sin saber a quién o por qué combaten.

“Paren ya esta situación, esto no va a cambiar el país, al contrario, lo empeora. No puedo guardar odio, siento gran tristeza que pongan a jóvenes a matar a otros jóvenes colombianos a traición, todo por el vil dinero. Dios es el que perdona y encomiendo a los que hacen mal para que recapaciten”, señaló desconsolado.

La última vez que el soldado de 19 años habló con su padre, quien también prestó servicio militar y es maestro de construcción, fue en la noche antes del atentado.

Las preocupaciones de Jhoan, a las 9:00 de la noche del martes, no eran que fueran emboscados por la guerrilla, quizá no comentó el tema para no preocupar a sus familiares.

Solo le dijo a su padre que tenía una gripa y debía dormirse rápido ya que en la madrugada debía prestar guardia... Antes de que el sol alumbrara fueron emboscados.

Así como su padre y cinco personas más de su núcleo familiar, los planes del soldado Gómez eran continuar la carrera profesional en las Fuerzas Militares. Asesorado por sus seres queridos tomó esta decisión de vida. Pero además era apasionado por las peleas de gallos.

Llevaba 10 meses prestando el servicio militar en Ocaña, pertenecía al Batallón Especial Energético y Vial número 10 encargado de la protección de ejes viales y la infraestructura estatal en diferentes regiones del país.

Jhoan David era apodado cariñosamente como ‘Palomo’, el segundo de tres hermanos, uno de ellos menor de edad. Su mamá falleció por un cáncer hace cinco años, Johan se fue a vivir con el papá en San Alberto, pero no olvidaba a su familia en Girón y de manera constante visitaba a sus tíos en la ‘Villa de Los Caballeros’.

“Era un muchacho alegre, apasionado por lo que hacía. Estaba soltero porque siempre pensaba en tener primero una carrera militar para ayudar a su papá y a sus hermanos, en especial al menor”, señaló una tía.

Sus restos estarán en la Casa de Los Nazarenos de Girón donde sus familiares y amigos le brindarán la cristiana sepultura.

Mientras este hogar santandereano afronta el dolor, la Segunda División del Ejército dio a conocer el parte médico del oficial y los ocho soldados heridos que fueron trasladados a la Clínica Medical Duarte.

De acuerdo con Martha Isabel Pérez Páez, directora científica del centro médico, solo uno de los militares se encuentra bajo pronóstico reservado.

“Cinco están hospitalizados, dos más pasaron a cirugía y se recuperan, y tenemos dos más que están en UCI, uno de ellos en delicado estado de salud”, informó la funcionaria.

Esperan los restos en casa

El cabo Brayan Alberto Gómez Gamboa es esperado en Palmira, Valle del Cauca; el cabo Juan Mateo Benavides Bohórquez en Bogotá; los soldados Jaime Manuel Redondo Uriana, Fabio Epinayu Ipuana y José David Pushaina Epieyu, en Manaure, La Guajira. Al soldado Kevin Andrés Acevedo Osorio, en San Alberto, Cesar; el soldado Rafael David Fallece será llevado a Fundación, Magdalena; y el soldado Herzel José Fernández Bonivento a Riohacha.