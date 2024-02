Identificaron al peatón que murió arrollado por un vehículo 'fantasma' en la autopista a Piedecuesta

El accidente

Los conductores que transitaban en el sentido Floridablanca a Piedecuesta, a la altura del sector del Río Hato, fueron quienes observaron la desgarradora escena en horas de la madrugada de este domingo 11 de febrero.

Sin vida en el pavimento se encontraba el cuerpo de un hombre . Su cabeza destrozada, al parecer, por el aplastamiento de las llantas de un vehículo, que se cree sería de carga pesada.

La víctima vestía un jean azul, una camisa roja y estaba descalzo.

De acuerdo con la Secretaría de Tránsito de Piedecuesta, el reporte se recibió a las 2:15 de la madrugada.

Al llegar a la escena solo se encontró el cuerpo sin vida que había sufrido el aplastamiento del cráneo con exposición de materia.

“Al parecer, al señor lo atropelló un vehículo, pero no tenemos más datos. No tenemos la identidad de la víctima, no contaba con documentos ni tampoco hay datos del vehículo que lo arrolló porque se dio a la fuga”, indicó un agente de Tránsito de Piedecuesta al momento del siniestro vial.

Del hecho se analizan algunas cámaras de seguridad del sector para dar con el responsable del siniestro.