Incendio forestal por poco consume una vivienda en Chima, Santander

Las llamas consumieron varias hectáreas de vegetación y por poco consumen una vivienda del sector, en donde según reportan habita una adulta mayor.

En un video, en donde quedó registrada la conflagración, se observa la magnitud de las llamas y se escucha la preocupación de la comunidad por salvar la vivienda.

Por fortuna, gracias a la oportuna reacción de la Defensa Civil del municipio, Policía y la comunidad se logró controlar la emergencia usando herramientas manuales.

Jairo Mesa, director de la Defensa Civil del municipio le confirmó a Vanguardia que las llamas se iniciaron sobre las 6:40 p.m. en el sector conocido como Alto de las Aguilas, en la vereda Centro.

Se presume que manos inescrupulosas prendieron fuego al sitio, en donde vive una señora mayor.

Sobre las 8:30 de la noche fueron apagadas las llamas, que consumieron al rededor de 400 metros de vegetación y no dejó personas lesionadas.

Camila Ochoa, de 72 años fue la persona afectada. Frente a lo sucedido manifestó que no tiene enemigos y no sabe por qué le quemaron su finca.

"Vivo sola hace cinco años. Y no sé quien me tiene envidia o qué pasa porque me roban las gallinas, le meten candela a mis matas, me quemaron la yuca y una huerta que estaba haciendo", manifestó.

Además, agradeció a las personas que acudieron la noche del sábado a apagar el incendio, evitando que se quemara su vivienda.