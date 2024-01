Indagación en Cali: reconocido Dj Perikles fue asesinado por ladrones en medio de un atraco

Hay consternación e indignación en la ciudad de Cali por la muerte de David Alejandro Martínez Arango, más conocido en la ciudad como Dj Perikles, quien habría sido atacado con arma de fuego por delincuentes.

El violento hecho se registró en el barrio El Jardín, hacia las 4:10 de la madrugada, el pasado lunes 29 de enero. De acuerdo con el reporte, el Dj fue interceptado criminales que lo intimidaron con armas y posteriormente le dispararon hasta matarlo.

En medio del ataque y antes de huir, los delincuentes hurtaron las pertenencias de Martínez Arango, quien gozaba de reconocimiento en la capital del Valle debido a su participación en diversos eventos de salsa.

Uno de los éxitos musicales de Perikles fue la rumba ‘Zandunguiza’, la cual es una de las tendencias musicales en el oriente de la ciudad. La víctima también se destacaba por su gestión social

“Que triste lo que se ha convertido mi hermosa ciudad de Cali hace años, la vida no vale nada, roban y matan en cualquier esquina y las autoridades y quienes nos gobiernan no hacen nada para dar soluciones, es mucho más importante para ellos quitarle la moto a un trabajador porque no ha pagado el soat o la tecnomecánica”, fue el reclamo que hizo uno de los allegados de Martínez en redes sociales, que se identifica como Dj Carlitos, según citó el diario El País.